Cookies choco chips

Preparação

Comece por colocar a farinha numa tigela.

Junte o açúcar mascavado e o açúcar branco e misture.

Adicione o amido de milho e volte a misturar.

Acrescente a manteiga e misture bem.

Coloque a massa numa batedeira ou amasse bem com as mãos até que a manteiga se incorpore com o resto dos ingredientes e forme uma espécie de areia.

Adicione o ovo e a gema de ovo, a essência de baunilha e misture tudo. Se necessário, bata tudo na batedeira para obteres uma mistura homogénea.

Junte o sal, o fermento e pó e as pepitas de cacau.

Envolve tudo muito bem e com a ajuda de uma concha de gelado, espalhe bolinhas de massa num tabuleiro deixando um espaço de 2 cm pelo menos entre cada uma.

Leve as cookies ao forno pré-aquecido a 170 ºC, por 11 minutos ou até que fiquem douradas.

Repita o processo com todas as cookies até acabar a massa.

Deixe arrefecer um pouco e polvilhe um pouco de sal por cima (acentua o sabor do chocolate).

