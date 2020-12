Cogumelos à Bulhão Pato

Preparação

Receita da autoria de Martilicious

Equipamento utilizado: Placa de indução

Cortar os cogumelos às fatias e separar os Shimeji dos restantes.

Dar uma ligeira pancada nos dentes de alho de forma a soltar a pele e esmagá-los ligeiramente.

Numa frigideira, aquecer o azeite com o alho e juntar os cogumelos. Deixar cozinhar até os cogumelos começarem a caramelizar.

Entretanto, numa chávena ou taça à parte, misturar a mostarda com o sumo de limão.

Temperar os cogumelos de sal e piripíri, juntar-lhes o molho anterior e envolver bem.

Servir na hora com quartos de limão, coentros picados e pão torrado.

