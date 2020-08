Preparação

1. Retire a casca à fruta. Corte o ananás em pedaços e coloque-o numa liquidificadora.

2. Adicione as folhas de hortelã, junte o sumo de laranja e o xarope de açúcar e misture bem, triturando tudo.

3. Barre o rebordo superior do copo com o xarope de groselha e encha-o com os cubos de gelo.

4. Transfira a bebida para o copo e decore com a cereja cristalizada. Sirva de imediato.