Cheesecake de framboesa no micro-ondas

Preparação

Bater o queijo mascarpone com o açúcar, as natas e a gema de ovo. Deitar numa caneca e levar ao micro-ondas durante 30 segundos, na potência máxima.

Colocar três framboesas no interior da massa e levar novamente ao micro-ondas durante um minuto, para que termine de cozer.

Retirar, deixar arrefecer um pouco, decorar com as framboesas restantes e polvilhar com açúcar em pó.