Preparação

Lavar o arroz até que a água fique clara.

Deitar o arroz basmati na água a ferver.

Adicionar o azeite, o açafrão-da-índia e sal a gosto.

Mexer o arroz, tapar o recipiente e deixar cozer em lume brando durante dez minutos.

Escorrer o excesso de líquido. Mexer o arroz antes de servir para que fique solto.

Para o caril de atum, levar um tacho ao lume com o óleo, adicionar a cebola e a folha de louro. Deixar fritar um pouco. Acrescentar o alho, o caril, o açafrão, as sementes de mostarda, o piripíri, sal e pimenta. Mexer. Adicionar o tomate pelado. Deixar cozinhar um pouco. Acrescentar o atum, previamente escorrido. Regar com o leite de coco. Deixar apurar em lume brando e, se necessário, retificar os temperos.

À parte, misturar o grão-de-bico, os espinafres, o leite de coco. Levar ao lume e deixar cozinhar lentamente em lume brando, até os espinafres perderem volume. Se necessário, retificar o sal.

Juntar à mistura anterior de caril de atum e regar com o sumo de limão. Polvilhar com os coentros picados.

Servir o caril com arroz de açafrão.

Dica: o caril de atum com espinafres e grão-de-bico pode ser congelado, assim como o arroz de açafrão. Para aquecer arroz no micro-ondas, aconselho a regar o arroz com uma ou duas colheres de sopa de água antes de aquecer.