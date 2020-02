Camarões picantes

Preparação

Limpe os camarões, retire-lhes a casca, deixando a parte da cabeça.

Numa frigideira aqueça o azeite adicione os dentes de alho, três gomos de limão e o gengibre laminado.

Quando o azeite estiver quente, adicione o camarão, deixe saltear até que comece a mudar de cor.

De seguida, tempere com sal, acrescente a malagueta laminada sem as sementes, os coentros picados e regue com o sumo do outro gomo de limão reservado.

Envolva, deixe cozinhar alguns minutos e sirva de imediato.