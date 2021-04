Caldeirada de borrego

Num tacho largo, coloque azeite, os dentes de alho esmagados, o louro, o alecrim e deixe aquecer bem. Adicione os pedaços de borrego, tempere de sal e pimenta de moinho e deixe dourar bem.

Retire a carne e os temperos, coloque dentro do tacho a cebola e deixe cozinhar cinco minutos. Junte de novo a carne, regue com o vinho branco e deixe ferver.

Junte a embalagem de tomate em pedaços e deixe cozinhar cerca de dez minutos. Se necessário junte um pouco de água.

Deixe cozinhar, em fogo lento, até o borrego estar tenro. Acrescente água em quantidade suficiente para cozer as batatas. Logo que ferva, adicione as batatas em rodelas grossas.

Retifique os temperos e se necessário junte mais água. Corte o pão em fatias e leve-as ao forno a torrar um pouco.

Coloque o pão num recipiente fundo, cubra com o borrego e as batatas, de modo a molhar bem o pão. Polvilhe com os coentros picados e sirva bem quente.