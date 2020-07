Bruschetta com pesto e tomate

Preparação

Pré aqueça o forno a 200 ºC.

Num recipiente coloque os tomates cereja cortados ao meio, tempere com um fio de azeite, vinagre e sal. Envolva e reserve.

Num robô de cozinha, prepare o molho pesto, coloque: queijo parmesão ralado, amêndoa, coentros, sal, piripiri q.b. e o azeite, triture tudo e reserve.

Num recipiente coloque as bolas mini de mozzarella cortadas ao meio, adicione uma colher de sopa do molho pesto , envolva e reserve.

De seguida prepare as bruschettas, unte as fatias de pão com azeite, coloque no tabuleiro do forno e leve ao forno a grelhar durante cinco minutos de cada lado. Mantenha o forno ligado.

Espalhe um pouco de pesto sobre cada fatia de pão, distribua a mistura do queijo mozzarella e o tomate cereja reservado. Leve ao forno, novamente, de dez a 12 minutos.

Retire e sirva de seguida.