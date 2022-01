Brownies estaladiços com arroz tufado

Preparação

Comece por fazer a base: pré-aqueça o forno a 180 °C e forre uma forma retangular com papel vegetal. Derreta o chocolate com a manteiga e reserve. Bata os ovos com o açúcar, adicione o chocolate derretido e, por fim, a farinha e o cacau previamente peneirados. Deposite na forma e leve ao forno durante cerca de 30 minutos. Deixe arrefecer na forma.

Entretanto comece a preparar o crocante levando ao lume a água com o açúcar. Quando começar a ferver suba o lume e deixe ferver sem mexer durante cerca de dez minutos até obter uma tonalidade dourada de caramelo. Retire do lume e adicione as natas e a manteiga mexendo bem até derreterem e, por último, o arroz tufado.

Deposite o crocante sobre o brownie e deixe em repouso durante cerca de 30 minutos à temperatura ambiente.

Entretanto, prepare a ganache derretendo o chocolate com as natas. Deposite sobre o crocante e deixe repousar durante pelo menos três horas à temperatura ambiente.

Corte em quadrados e guarde num recipiente hermeticamente fechado.

Não leve ao frigorífico para que não sequem.