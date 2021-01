Broinhas de gema e amêndoa

Preparação

Levar a água e o açúcar num tacho ao lume até aos 105º C. Misturar a amêndoa moída, desligar e deixar arrefecer.

Envolver as gemas ligeiramente batidas, a manteiga e a canela. Levar ao lume novamente até engrossar.

Verter para um prato fundo e deixar em repouso de um dia para o outro.

Com as mãos untadas com manteiga, formar pequenas porções de massa em forma de broinhas, levar ao forno pré-aquecido, a 175º C, durante oito minutos.

Altura para devorar estas maravilhas.