Preparação

Num tacho fundo, cozer as batatas-doces previamente descascadas. Posto isto, esmagar as batatas dentro de uma tigela e juntar-lhes os restantes ingredientes (exceto as farinhas). Amassar muito bem usando as mãos.

Juntar as farinhas ao preparo anterior e amassar novamente com as mãos.

Deixar repousar durante duas a quatro horas.

Moldar as broas e pincelar com gema de ovo. Levar ao forno a 200º C por 15 minutos.