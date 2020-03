Bolo de cacau e amêndoa sem açúcar

Preparação

Pré-aquecer o forno a 160 ºC. Barrar uma forma com óleo de coco derretido e forrar com papel vegetal também untado.

Bolo: triturar a polpa dos abacates e misturar muito bem com os restantes ingredientes. Verter na forma e levar ao forno durante 15 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Calda: derreter o óleo de coco no microondas, misturar os restantes ingredientes até ficar uma calda homogénea e aplicar no bolo. Decorei com framboesas frescas.

Podem fazer esta receita a dobrar.

