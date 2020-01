Bolo-rei em versão miniatura

Preparação

Numa taça, desfaça o fermento no leite e junte a farinha, mexendo até que fique uma massa homogénea. Tape com película aderente e deixe levedar num lugar com temperatura amena por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que duplique de volume e forme bolhas na superfície. Entretanto, misture as passas com o vinho do Porto e deixe a macerar.

Bata a manteiga com o açúcar, as raspas de limão e laranja e a baunilha até que fique um preparado cremoso e esbranquiçado. Junte o ovo e bata bem. Coloque o gancho de amassar na batedeira e junte esta mistura com a primeira massa, já fermentada, amassando a velocidade média. Junte a farinha peneirada com o sal, até que esteja perfeitamente incorporada.

Junte as passas, o vinho e a aguardente e continue a bater a velocidade média por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a massa esteja elástica (pode ser necessário juntar mais um pouco de farinha se a massa estiver muito mole).

Junte as frutas cristalizadas e os frutos secos e bata apenas até que estejam misturados uniformemente na massa.

Retire a massa da batedeira e forme uma bola, polvilhando-a ligeiramente com farinha. Coloque a massa numa taça polvilhada com farinha e tape com película aderente. Deixe levedar num local com temperatura amena durante cerca de 1h30, ou até que a massa duplique de volume.

Retire a massa da taça e amassa ligeiramente para extrair o ar que se formou durante a fermentação. Coloque formas de papel num tabuleiro para muffins e distribua a massa pelas formas (para fazer um bolo-rei tradicional, forme um rolo com a massa e dê-lhe uma forma circular, unindo as pontas.

Coloque-o sobre um tabuleiro de forno forrado com papel vegetal e ponha um copo no centro, que deve ser retirado antes de ir ao forno). Cubra com um pano de cozinha limpo e deixe levedar novamente num local temperado durante cerca de 1h30, ou até que tenham duplicado de volume.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Pincele os bolos com a gema de ovo batida. Coloque algumas frutas cristalizadas e frutos secos sobre a superfície e coza durante cerca de 25 minutos no forno pré-aquecido, ou até que estejam dourados.

Retire os bolos do forno e pincele com a geleia diluída num pouco de água para dar brilho. Polvilhe com açúcar em pó.