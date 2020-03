Bolo marroquino de iogurte

Preparação

Aqueça previamente o forno a 180 °C. Unte com manteiga um pírex com 20×26 cm e cubra o fundo com papel vegetal.

Misture bem as natas azedas, o iogurte e a Maisena. Adicione as raspas e o sumo de limão e as raspas de laranja. Num recipiente à parte, bata as gemas e 50 g de açúcar até obter uma mistura espessa e esbranquiçada, depois junte-a à mistura do iogurte, mexendo bem.

Num outro recipiente, bata as claras até ficarem bem espessas e adicione o resto do açúcar, continuando a bater.

Deite as claras na mistura do iogurte, envolvendo, e deite o preparo no pírex forrado.

Coloque o pírex num tabuleiro para assar. Deite água fria no tabuleiro até meio do pírex e leve ao forno durante 35-40 minutos. Retire do forno, espalhe amêndoas por cima e deixe arrefecer. Sirva à temperatura ambiente ou frio, com um fio de mel de rosmaninho.