Bolo do caco com manteiga de alho e ervas aromáticas

Preparação

Manteiga:

Misture todos os ingredientes num processador ou na Bimby e triture tudo.

Reserve a manteiga no frigorífico até servir.

Preparação - Bimby

No copo, coloque 300 g de água, 1 colher de chá de sal e a batata-doce, coza 20 min/ 100º/ lâmina invertida/ velocidade colher. Escorra a água com a ajuda do cesto.

No copo, coloque a batata-doce escorrida e 200 g de água, misture 10 seg/ vel 5.

Acrescente o fermento e o alho, triture 5 seg/ vel 7.

Adicione a farinha e 1 colher de chá de sal, amasse 2 min/ velocidade espiga.

Reserve num recipiente e deixe a massa levedar num local morno durante 40 minutos ou até a massa dobrar de volume.

Retire a massa para uma superfície polvilhada com farinha, molde cerca de sete bolas e espalme ligeiramente.

Coloque uma frigideira ao lume e cozinhe cada porção durante quatro minutos. Vire e cozinhe mais quatro minutos.

Sirva os bolos do caco com a manteiga de alho e ervas aromáticas.