Bolo de noz com doce de ovos

Preparação

Bolo: pré-aquecer o forno a 175 ºC. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Bater a manteiga com o açúcar e os ovos.

Misturar os restantes ingredientes. Verter na forma e levar ao forno durante 45 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Cortar o bolo ao meio. Rechear e cobrir o bolo. Polvilhar com canela em pó.

Doce de ovos: levar ao lume a água com o açúcar, deixar ferver até aos 106 ºC (ponto de cabelo).

Colocar as gemas numa taça e rebentar com uma faca, misturando sem bater muito. Passar as gemas por um coador. Misturar na calda de açúcar e levar novamente ao lume, até engrossar, em movimentos "vai e vem" (e não em círculo), sempre a mexer o fundo do tacho, para que o doce de ovos fique liso e uniforme.

Verter numa taça para arrefecer.