Bolo de manteiga de amendoim e doce

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 °C/elétrico, 180 °C/gás. Unte duas formas redondas com 20 cm e corte um círculo de papel vegetal para o fundo de cada uma.

Misture as amêndoas e o fermento em pó numa tigela grande. Noutra tigela, esmague a banana, a manteiga e a manteiga de amendoim com um garfo, e depois junte os ovos e o extrato de baunilha. Junte este preparado às amêndoas e misture com uma colher metálica.

Divida o preparado pelas duas formas, alise por cima e leve ao forno durante 25 minutos ou até ficar firme e um palito inserido no meio sair limpo. Retire do forno e deixe arrefecer durante cinco minutos antes de desenformar em cima de uma grelha para arrefecer por completo.

Entretanto, prepare o recheio e a cobertura. Bata as natas com o extrato de baunilha, quer com vara de arames, quer com batedeira elétrica, até se formarem picos macios.

Quando os bolos estiverem frios, barre o topo de cada um com três colheres de sopa de manteiga de amendoim. Espalhe metade do doce em cima de um e depois metade das natas. Cubra com o outro bolo, ficando as partes barradas com manteiga de amendoim e doce para dentro. Passe para uma travessa de servir, cubra com as restantes natas e as framboesas e acompanhe com o doce que restar numa tacinha ao lado.

O bolo conserva-se no frigorífico, tapado, durante três dias, no máximo.

Esta receita é parte integrante do livro "Dieta para a Diabetes", edição da ArtePlural, e com autoria de Katie e Giancarlo Caldesi.