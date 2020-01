Bolo de maçã com vinho do Porto

Preparação

Descascar as maçãs, cortar aos cubos e misturar com as cinco colheres de açúcar, a canela e o vinho do Porto e reservar.

Untar uma forma de bolo inglês com margarina e polvilhar com farinha (também pode fazer numa forma redonda). Pré-aquecer o forno a 180 ºC.

Bater o óleo com o açúcar, o sumo da laranja, a baunilha e os ovos. Adicionar os ingredientes secos aos poucos, sempre a bater.

Colocar metade das maçãs na forma e verter metade da massa, aplicar novamente as maçãs e terminar com a massa restante.

Vai ao forno entre 40 a 45 minutos. (Depende se gosta da massa mais húmida).