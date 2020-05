Bolo de maçã, canela e mel

Preparação

Bater a manteiga com o açúcar até ter uma consistência cremosa e esbranquiçada.

Adicionar a maçã descascada e cortada em pedaços regulares.

Acrescentar um ovo de cada ver até e deixar bater numa velocidade média durante 4 min.

Retirar o recipiente da batedeira e incorporar com um salazar o fermento e posteriormente a farinha muito lentamente.

Colocar o aparelho numa forma untada com palmeira e polvilhado com açúcar e canela.

No topo do bolo adicionar canela e açúcar amarelo para que quando fora a cozer ganhe o sabor do caramelizado.

Cozer a 180 graus durante 35min.