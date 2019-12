Bolinhos de coco saudáveis

Preparação

Quantidades para os ovos de linhaça aqui

Derreta o chocolate em banho-maria. Deite a farinha de espelta para um recipiente e junte o farelo de aveia, misturando-os. Acrescente o ovo ou o ovo de linhaça e mexa bem.

Acrescente aos poucos o sumo de romã, maçã e limão e vá envolvendo, até obter uma mistura homogénea. Junte o chocolate negro derretido ao preparado anterior e volte a misturar bem tudo.

Com as mãos, faça bolinhas e passe na farinha de coco, colocando-as de seguida num tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com óleo de coco ou manteiga vegetal.

Leve ao forno durante cerca de 25 minutos a 180 ºC ou até começarem a "estalar".