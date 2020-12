Bolinhos de coco

Preparação

Ligue o forno nos 175 ºC.

Bata a manteiga amolecida com o açúcar até obter um creme esbranquiçado.

Separe os ovos e adicione as gemas ao creme de manteiga. Bata.

Adicione metade do leite de coco e bata mais um pouco.

Adicione a farinha e o fermento e misture com uma colher de pau.

À parte, bata as claras em castelo e adicione-as à massa, envolvendo com cuidado.

Adicione o coco e misture apenas até este se integrar na massa.

Distribua por formas untadas com manteiga e polvilhadas com farinha e leve ao forno durante cerca de 20 minutos. Faça o teste do palito.

Desenforme e deixe arrefecer completamente em cima de uma rede.

Quando os bolinhos estiverem frios, coloque o açúcar em pó num recipiente e vá adicionando o leite de coco restante, até obter um creme ligeiramente líquido.

Barre os bolinhos e polvilhe com coco ralado.