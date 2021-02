Bolachas saudáveis de cenoura e maçã

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C e forre dois tabuleiros rectangulares com papel vegetal.

Coloque no processador as cenouras descascadas e as maçãs descaroçadas mas com casca.

Triture tudo.

Num recipiente esmague as bananas, adicione as maçãs e as cenouras raladas, os flocos de aveia, a manteiga de amendoim, as sultanas, o mel e a canela.

Misture tudo muito bem e com a ajuda de uma colher de sopa molde as bolachas e coloque-as nos tabuleiros.

Leve as forno durante cerca de 30 minutos. Deixe-as arrefecer um pouco e retire as bolachas.

Nota: se não tiver processador pode utilizar um ralador para ralar as cenouras e as maçãs.