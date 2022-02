Bolachas pintalgadas de Carnaval

Preparação

Método tradicional:

Pré-aqueça o forno nos 180 ºC.

Triture o chocolate num robô de cozinha.

Se gostar, rale a casca de uma laranja para juntar aos ingredientes.

Misture todos os ingredientes num recipiente e, com o auxílio de uma batedeira de ganchos, bata a uma velocidade média alta progressiva. Quando verificar que não consegue continuar a bater (a massa ficará espessa), transfira-a para uma bancada enfarinhada e amasse um pouco com as mãos.

Estenda-a com a ajuda de um rolo da massa e utilize cortadores para bolachas a gosto.

Decoração:

Depois de arrefecidas, decore as bolachas com os chocolates derretidos separadamente, juntamente com uma colher de óleo de girassol cada.

Uma vez derretidos mexa e aplique de imediato nas bolachas, finalize com granulado colorido. Deixe secar cinco minutos e estão prontas a servir.

Bimby:

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Coloque no copo o chocolate aos pedaços, dê três toques de Turbo e pulverize 10 seg/vel 9.

Adicione os restantes ingredientes e programe 25 seg/vel 6.

Estenda a massa com o rolo numa superfície polvilhada de farinha, e com ajuda de cortadores de bolachas corte a massa. Leve ao forno cerca de 20 minutos num tabuleiro forrado com papel vegetal ou untado com margarina e polvilhado com farinha.

Dica: Pode juntar casca de laranja quando pulverizar (triturar) o chocolate. Decoração: Semelhante ao método tradicional.