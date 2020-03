Biscoito de chocolate na frigideira

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190 ºC. Unte a frigideira com manteiga e forre o fundo com papel vegetal.

Bata a manteiga com o açúcar até obter um creme. Adicione o açúcar baunilhado e o xarope de ácer e misture novamente até ficar homogéneo. Adicione os ovos e bata lentamente até tudo ficar incorporado. Adicione a farinha peneirada com o bicarbonato e o sal e misture até obter uma massa lisa e não muito pegajosa (se ela aderir muito às suas mãos, adicione um pouco mais de farinha).

Finalmente, envolva na mistura, as pepitas de chocolate.

Deite a mistura na frigideira e alise. Leve ao forno por 20/25 minutos caso goste dela meio encruada (como aqui em casa gostamos) senão, deixe cozer por mais dez minutos.

Retire do forno e deixe arrefecer. Antes de servir, regue com um pouco de topping de chocolate e se quiser sirva também com uma bola de gelado de baunilha ou de chocolate.