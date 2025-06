Bifana de seitan

Preparação

Picamos a cebola, os alhos e os coentros.

Numa frigideira com um fio de azeite, salteamos a cebola e, quando estiver a dourar, acrescentamos um um dente de alho picado e o seitan previamente desfiado.

Vertemos um generoso fio de vinho tinto e continuamos a mexer, para que o seitan absorva bem os sabores e se aproxime, o mais possível, do sabor da bifana tradicional portuguesa.

Numa frigideira à parte, salteamos fatias de pimento vermelho com azeite. Quando estiverem prontas, tostamos o nosso pão, partido ao meio, com o azeite que sobrou. Depois, recheamo-lo com o seitan e as fatias de pimento.

Numa tacinha à parte, regamos os restantes dentes de alho e coentros picados com um pouco de azeite e sal, misturamos bem e juntamos à bifana.

Por fim, é só desfrutar.