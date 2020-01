Batido saudável bombom de cacau

Mais no blogue Há alguém mais gulosa do que eu?

Colocar todos os ingredientes num liquidificador ou copo para utilizar com varinha mágica. Triturar bem, verter nos copos e polvilhar com cacau cru biológico em pó.

Dicas

O leite de soja é de fácil digestão, sem colesterol e é rico em fitoquímicos. Pode ainda ser enriquecido com cálcio e vitaminas. A banana contém triptofano, ajuda a relaxar e a melhorar o humor. É rica em fibras, ferro, potássio, vitamina B e magnésio. O maravilhoso cacau cru melhora o humor, fonte de vitaminas do complexo B, magnésio, ferro, potássio, cobre e proteínas. É um estimulante (fonte de energia e vitalidade), é um poderoso antioxidante, por isso previne o envelhecimento precoce. As tâmaras são bastante energéticas, não têm gordura, são ricas em fibra, potássio, cálcio, magnésio, cobre. tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitaminas A e K.