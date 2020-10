Batatas com cebola roxa caramelizada

Preparação

Coza as batatas com água e duas colheres de sopa rasas de sal grosso. Descasque, lave e corte as cebolas aos gomos. Numa frigideira, aqueça um fio de azeite, acrescente as cebolas e deixe-as alourarem de ambos os lados.

Entretanto, numa tigela misture o vinho do Porto, o vinagre e o mel, envolva muito bem e adicione às cebolas.

Reduza o lume e deixe cozinhar até o molho espessar um pouco.

Escorra as batatas, deite-as num recipiente de servir, e acrescente por cima as cebolas caramelizadas.

Sirva, polvilhando com algumas folhas de tomilho fresco.