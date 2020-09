Barritas de caramelo, amendoim e chocolate

Preparação

Rende 8 barritas

Demolhe as tâmaras em água morna durante cerca de dez minutos.

Forre um papel de alumínio um recipiente quadrado ou retangular não muito grande (pode mesmo ser uma marmita).

Comece por fazer o caramelo de tâmaras colocando no processador as tâmaras escorridas, a manteiga de amendoim, o extrato de baunilha, a linhaça e o sal.

Processe tudo, raspando as laterais do recipiente de vez em quando até obter um creme homogéneo. Retire 1/4 de chávena deste caramelo e reserve o restante.

Faça, entretanto, a base misturando no processador a farinha de aveia com 1/4 do caramelo.

Para a montagem, coloque a base na forma calcando bem. De seguida, espalhe bem o caramelo e, por fim, coloque os amendoins, calcando-os um pouco. Leve o preparado ao congelador durante cerca de uma hora e meia. Passado esse tempo, derreta em banho-maria o chocolate com o óleo de coco e reserve.

Retire do congelador o preparado, corte-o em barritas e mergulhe-as no chocolate derretido, tirando o excesso.

Coloque as barritas num recipiente e leve ao frigorífico alguns minutos para que o chocolate fique firme.