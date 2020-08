Arancini de mozzarella e pesto

Preparação

Tempo de preparação: 20 minutos

Corte o queijo Mozzarella em pedaços pequenos. Reserve.

Com o risoto que sobrou da cozedura do arroz, faça bolas um pouco mais pequenas que as de golfe e no centro coloque alguns pedacinhos de queijo.

Role bem na mão, fazendo com que o recheio fique bem no meio e passe por ovo e pão ralado. Repita o processo para as restantes bolas.

Aqueça dois dedos de azeite num tacho pequeno e frite as bolas durante cerca de dois minutos de cada lado.

Sirva de imediato.

