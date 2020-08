Apple crumble, um dos favoritos das casas britânicas

Preparação

Primeiro, pré-aqueça o forno a 180˚C. Enquanto isso, prepare as maçãs descascando-as, removendo os núcleos e cortando-as em pedaços de 2 cm cada. Coloque-as numa panela.

Adicione duas colheres de sopa de água, a canela e metade do açúcar mascavado e refogue em fogo médio, certificando-se de misturar até que as maçãs fiquem macias (mas não como um puré). Depois de pronto, retire as maçãs da panela e coloque num prato.

Numa tigela separada, despeje o restante do açúcar e da farinha e misture com a manteiga, usando as pontas dos dedos, até que os ingredientes comecem a formar um "crumble".

Polvilhe o preparado sobre as maçãs, até que estejam completamente cobertas, e leve ao forno durante 30 minutos, até ficar dourado.

Para deixar o prato totalmente britânico, sirva com gelado de nata ou uma calda do tipo "custard".

Receita: VisitBritain/ Foto: Nina Sologubenko