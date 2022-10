Almôndegas de frango e amêndoa

Preparação

Comece por preparar o molho: junte lentamente o caldo quente à manteiga de amêndoa. No início vai parecer que a manteiga está a engrossar, mas continue a adicionar caldo e a mexer com um batedor de varas, até ficar com a consistência macia de natas espessas. Junte-lhe a raspa do limão, retifique o sal se achar necessário e reserve.

Para as almôndegas: ligue o forno nos 200 ºC e forre um tabuleiro com papel vegetal.

Junte todos os ingredientes numa taça grande. Humedeça as mãos e faça bolinhas do tamanho de brigadeiros.

Disponha-as no tabuleiro e pincele-as com azeite.

Leve ao forno entre 15 a 20 minutos.

Entretanto aqueça de novo o molho, mas lentamente: se aquecer rapidamente a alta temperatura, o molho irá transformar-se numa pasta.

Sirva bem quente com uma salada de alfaces ou legumes verdes cozidos e arroz branco.