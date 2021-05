A torta com morangos mais pecaminosa do planeta. É mesmo para devorar

Preparação

Torta: bater os ovos com o açúcar até ficar uma massa fofa, juntar a manteiga e a baunilha. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa uniforme. Verter num tabuleiro untado com manteiga e forrado com papel vegetal também untado. Levar ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante dez minutos. Virar a massa para um pano polvilhado com açúcar em pó, retirar o papel vegetal. Enrolar a torta na parte mais larga da massa. Reservar no frigorífico.

Recheio: bater o queijo creme com o açúcar em pó, as natas e a baunilha, até ficar bem cremoso. Desenrolar a torta, espalhar o creme e os morangos fatiados. Enrolar e polvilhar com açúcar em pó. Altura para devorar.