Lado a lado com a equipa do Yotel Porto, os chefs MauMau Horsth e Carlos Fernandes do restaurante de fine dining Partilha By Mise en Plac, em Braga, vão participar na preparação da ementa e partilhar algumas das suas experiências gastronómicas.

As sardinhas e entremeada na brasa serão as principais atrações, bem como o caldo verde e alguns petiscos, como chouriço, morcela e broa de Avintes para abrir a refeição. Para acompanhar, haverá salada de pimentos e sangria, como manda a tradição, e um conjunto de sobremesas.

Ao longo da noite haverá um DJ Set e os típicos martelinhos de São João, para garantir animação, que se prolongará até à 1h00.

O jantar será servido a partir das 19h30, em regime buffet, por 25 euros/adulto ou 12,5 euros para crianças entre os quatro e os 12 anos. Até aos três anos as crianças não pagam.

O evento de São João no Yotel Porto é aberto ao público e o pagamento deverá ser realizado no momento da reserva, realizadas através dos seguintes contactos: e-mail por.komyuniti@yotel.com ou telefone 222 440 380