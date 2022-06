No restaurante Dona Maria, a sardinha é rainha à mesa das entradas às sobremesas

É sabido que a sardinha assada é a iguaria obrigatória nas celebrações dos Santos Populares. E foi precisamente a pensar nesta época, em que a sardinha é a rainha da festa, que o Restaurante Dona Maria, do The Lodge Hotel, em Vila Nova de Gaia, foi ainda mais longe e resolveu criar um menu especial que lhe é totalmente dedicado.

Durante todo o mês de junho, o Dona Maria apresenta uma reinterpretação do chef João Vieira deste prato típico que poderá ser apreciado ao jantar. A acompanhar os pratos, onde a sardinha é sem dúvida a protagonista, foram ainda pensadas as melhores harmonizações de vinhos.

No menu temático da sardinha, composto por cinco momentos diferentes, será possível iniciar a refeição com ovos de sardinha com palha de alho-francês, acompanhado de um espumante Vértice Millésime 2014, Douro, seguindo-se as costeletas de sardinha acompanhadas de gaspacho alentejano perfumado com majarico e um espumante vértice Millésime 2014 do Douro.

The Lodge Hotel

O momento seguinte dará espaço a umas belas sardinhas de meia cura abafadas em vinho verde tinto sobre arroz de grão-de-bico e repolho, acompanhadas pelo vinho da Quinta do Soalheiro Reserva Branco 2020, da região dos Vinhos Verdes, e ainda umas sardinhas assadas em caldeirada seca, com rissol de porco e caldo à fragateira com hortelã da ribeira, acompanhadas de um vinho Anselmo Mendes Pardusco Private 7 Barricas Tinto 2017, também da região dos Vinhos Verdes.

Para o momento doce – “doçuras e travessuras” – o menu apresenta umas sardinhas doces de Trancoso recheadas com amêndoa a versar com gelado de sardinheira, desta vez acompanhadas por um maravilhoso Real Companhia Velha Tawny 10 Anos. A refeição fecha com chave de ouro: uns bolinhos de gema de Margaride que dão o toque final a esta experiência gastronómica única.

O menu especial temático da sardinha estará disponível apenas ao jantar durante todo o mês de junho e o preço por pessoa é de 55 euros, sendo que a harmonização de vinhos é opcional e tem um valor acrescido de 35 euros.