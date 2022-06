Com os preferidos da cozinha asiática, inaugurou no Chiado o Santa Catarina Sushi Bar

Com uma decoração de inspiração mediterrânica em tons naturais e terracota, balcões em tijoleira artesanal e ecológica de Santa Catarina, do Algarve, e detalhes em madeira, “o Santa Catarina Sushi Bar é muito mais do que um sushi bar”, explica Diogo Sousa Coutinho. “Quisemos trazer para o Chiado os sabores preferidos da cozinha asiática: sushi, gunkans, tempura, gyosas, mas também os best of da América do Sul, como os tacos e ceviches”, assegura.

Olho Negro Fotografia

De assinatura, encontramos algumas inovações: as túlipas Kimuchi, os temakis do chef, as ostras em tempura e os deliciosos pregos de atum em pão de hambúrguer brioche. Os sabores frescos dos pokes e carpaccios também estão na lista e são a companhia perfeita para os cocktails da casa neste Verão, como o Fish Bar, à base de gin e maracujá ou o Dori, de vodka e maçã verde.

Olho Negro Fotografia

Com 30 lugares sentados, o Santa Catarina está aberto de segunda a sábado das 12h00 às 23h00, sendo que à sexta e sábado está aberto até à meia-noite.

Santa Catarina Sushi Bar Rua do Loreto, nº 62, Lisboa Contactos: tel. 211 630 763

“Depois de 13 anos de sucesso e aprendizagem com a cadeia Noori e com tantos outros projetos na área da restauração, o Santa Catarina Sushi Bar distingue-se por ser um restaurante mais intimista, com um serviço personalizado e onde se pretende que os clientes passem um bom momento de partilha, tanto ao almoço como ao jantar”, concluem os proprietários.