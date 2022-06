Servido em formato buffet e animado por DJ sets, o novo Pool Brunch do Sheraton Cascais Resort (entre as 12h30 e as 15h30) reúne as opções típicas de pequeno-almoço, como padaria e pastelaria, queijos e enchidos, panquecas ou ovos mexidos; uma variedade de saladas e massas frescas, ideais para o verão, como a salada penne, salmão fumado, espinafres e alcaparras ou a salada de legumes grelhados e queijo Hallumi.

A grande novidade que o brunch do Sheraton Cascais Resort revela este ano é o conceito de Street Food, presente em diferentes pratos do menu, como os mini hambúrgueres com compota de cebola e queijo brie, mini hot dogs tradicionais, empanadas e salgados, pães de queijo, camarão panado com maionese picante e cebolinho, wraps e pizzas variadas, asinhas de frango com molho bbq e ainda um showcooking de rosbife e molho de alecrim.

Sheraton Cascais Resort

Para terminar, está disponível um buffet de sobremesas, que inclui leite creme aromatizado com cardamomo, mousse de chocolate, crumble de maçã, uma fonte de chocolate e gomas e ainda um carrinho de gelados com diferentes sabores, que promete adoçar os palatos e fazer as delícias dos mais novos.

Todos os hóspedes do resort poderão usufruir do serviço Pool Brunch por 49 euros por adulto e 24,5 euros para crianças dos quatro aos 12 anos. Para os restantes clientes, a proposta está disponível por 69 euros por adulto e 34,5 euros para crianças dos quatro aos 12. Em ambos os casos, as crianças até aos três anos não pagam. Os mais novos podem ainda desfrutar da atividade de pinturas faciais durante o horário de Pool Brunch.

As reservas para o brunch do Sheraton Cascais Resort podem ser feitas através do site, do email concierge@sheratoncascais.com e do telefone 214 829 100.