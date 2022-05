El Clandestino muda-se de Lisboa para Cascais com as malas cheias de cozinha peruana e asiática

Comer bem, ouvir boa música e ficar para um copo, tudo isto num único espaço, seria a melhor forma de definir o El Clandestino, que, com morada em Cascais pela primeira vez (Avenida Costa Pinto, nº 10), apresenta um menu que se caracteriza por viajar até ao Peru, fundindo esta tradição gastronómica com aromas e sabores característicos da cozinha asiática.

El Clandestino

Um espaço versátil, acompanhado de um bar que promete dar muita música, o novo restaurante de Cascais distingue-se por dois elementos: comida e ambiente. Se a carta em Lisboa tinha uma forte base mexicana, em Cascais apanha boleia até ao Peru a fugir para a Ásia. Ainda assim, o essencial mantém-se: desafiar as pessoas a provarem novos sabores, juntando uma noite animada que entra pela madrugada.

Com uma carta repleta de sabores que nos transportam aos vários cantos do mundo, o chef Teófilo Quiñones e a restante equipa peruana, com experiência em restaurantes Michelin, tornam a arte de comer numa experiência descontraída.

Do menu destacam-se o Lombo salteado no wok (17 euros) ou Lombo pimenta com passas, vinho do Porto e espargos (18 euros), Ossobuco cozinhado a fogo lento em vinho tinto e chalotas (13 euros), os típicos Ceviches tradicional (13 euros) ou Mixto, com vários peixes, cebola roxa, aji e batata-doce (13 euros) e o Bao de Salmão (9 euros). Mas o paladar não se deixa ficar pelo Peru e a ele juntam-se o Prego do lombo à Piper’s (11 euros) o Risotto de cogumelos funghi (12 euros). Como boas bebidas não podem faltar para acompanhar a noite, existem cocktails especiais como a Margarita Clandestina (9 euros), Ginco de Mayo (9 euros) e o fresco Meet Me In The Bathroom (10 euros).

As noites de sextas e sábados têm diversão assegurada por um DJ até as 4 da manhã. Nos restantes dias, o horário de funcionamento é das 19h00 às 24h00 às quarta e quinta, das 19h00 às 4h00 às sextas, das 12h00 às 4h00 aos sábados e das 12h00 às 24h00 aos domingos.