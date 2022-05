“Foco no Chef”, a exposição virtual que homenageia 30 cozinheiros e cozinheiras nacionais

A exposição "Foco no Chef", desenvolvida pelo repórter fotográfico e especialista em tecnologia 3600, Filipe Pombo, reúne fotografias de vários chefs do panorama nacional registadas ao longo da sua carreira. Com o intuito de divulgar e prestigiar o talento de 30 chefs que têm marcado a diferença no meio gastronómico português, a exposição virtual surge sob o mote “Fazer com que o talento perdure no tempo”.

A galeria virtual contou com a supervisão do curador e crítico gastronómico Manuel Gonçalves da Silva e tem patente fotografias de personalidades do setor da restauração, como Henrique Sá Pessoa, José Avillez, Leonel Pereira, Marlene Vieira, Ljubomir Stanisic, Rui Paula, Dieter Koshina, Justa Nobre, Vítor Sobral, Hans Neuner, Tiago Bonito. Além dos retratos, poderá ainda conhecer o percurso profissional de cada chef e registos das suas iguarias.

créditos: Filipe Pombo

Para Filipe Pombo, “Estas imagens merecem ser vistas, porque os chefs que nelas estão deram o melhor de si para as tirar do enquadramento do ‘banal’ e pô-las num patamar acima. Surgiu, assim, a ideia de as partilhar numa exposição virtual aberta a quem a queira visitar”.

Para o curador, Manuel Gonçalves da Silva, “Filipe Pombo, repórter fotográfico, é também devotado gastrónomo. Esta dupla qualidade está bem refletida nos quadros da sua exposição focada no chef. Observando os traços que definem um perfil, as expressões que iluminam um rosto, as formas e as cores que identificam um objeto ou caracterizam um ambiente descobrimos mais sobre a pessoa ali representada do que diriam longos textos”.

Neste lançamento, Filipe Pombo apresenta ainda a iniciativa “Passatempo do Chef”, que irá premiar a melhor frase com a oferta de um jantar num dos restaurantes dos chefs da exposição.

Entre maio e junho os interessados poderão concorrer para a oferta de um jantar a dois no Restaurante Ferrugem, em Famalicão do Chef Renato Cunha. Os passatempos seguintes serão anunciados todos os meses, na Galeria e os restaurantes dos chefs visados terão um QR Code que convida à visita virtual.