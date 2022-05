In.Vulgar, o novo restaurante lisboeta de olhos e mesa posta na cozinha moderna portuguesa

“O In.Vulgar é o espaço que sempre ambicionei que existisse em Lisboa. É um restaurante que reúne a história da baixa pombalina, um edifício com uma arquitetura nobre, com a remodelação do interior de forma harmoniosa e sofisticada. Mas para além deste enquadramento, é a cozinha que nos orgulha, com o destaque ao receituário nacional, ênfase nos produtos regionais que são apresentados de forma moderna, com detalhes técnicos que nos trazem os sabores de forma invulgar, ou seja, surpreendente”, refere Erik Ibrahim, um dos sócios do restaurante.

Instalado num edifício histórico, o In.Vulgar dispõe de elementos decorativos elegantes, em tons de dourado e preto, conceptualizados pela empresa portuguesa Luxedesign. As mesas dividem-se em três zonas, com a fachada aberta para a dinâmica da rua onde está instalado o estabelecimento. No centro da sala, encontra-se a área de bar, onde são preparados os cocktails.

O In.Vulgar apresenta um serviço à carta com diferentes propostas gastronómicas inspiradas nas mais genuínas tradições portuguesas, confecionadas com um toque de contemporaneidade. Ao leme da cozinha está o chef Hélder Martins, que soma no currículo os estrelados Arzak, em San Sebastián, Espanha, o The Fat Duck, no Reino Unido, e também o restaurante Tavares Rico, em Lisboa. Os produtos nacionais e sazonais ocupam lugar de destaque no menu, composto por couvert (4,5 euros), entradas, como as Ervilhas, aipo e batata doce (9,5 euros) e a Sapateira, legumes da primavera e halófitas (14 euros), pratos principais (peixe, vegano e carne), entre os quais o Espadarte de Sesimbra, batata doce e azeitona (28 euros) ou o Rabo de boi, foie-gras e maçã de Alcobaça (24 euros) e ainda sobremesas, criadas por João Guerreiro, chef pasteleiro do In.Vulgar, como Priscos e citrinos (7 euros) ou Maçã de Alcobaça e miso (7 euros).

A refeição inicia-se com um amuse-bouche, que nos remete para um divertido momento de descontração. Hélder Martins procura trabalhar os ingredientes locais como o sarrajão, a corvina, o espadarte de Sesimbra ou o leitão de Cantanhede, sempre com a preocupação pela sazonalidade e redução de desperdício. A carta do restaurante é renovada quatro vezes por ano, tendo em conta os produtos disponíveis em cada estação, o que permite que os clientes provem pratos diferentes sempre que visitem o In.Vulgar.

In.Vulgar Rua dos Fanqueiros 308, 1100-233 Lisboa Horários: de terça-feira a sábado, das 19h00 às 23h00 Contactos: tel. 218 864 177/925 231 125

O bar e a carta de vinhos são um dos pontos fortes do espaço. Os clientes podem optar por beber um champanhe, um cocktail de autor, como o Touriga (11 euros), o Blue Ron (9 euros) ou o Pear Arbustus (10 euros), ou uma bebida mais clássica, como o Mojito (9 euros), o Negroni (9 euros) ou a Margarita (9 euros). O restaurante dispõe de uma vasta carta de vinhos com referências nacionais.