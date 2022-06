Carta de verão do restaurante Ajitama é um festival de sabores frescos japoneses

O Ajitama volta a mergulhar na rica cultura gastronómica japonesa para trazer novas histórias e pratos para a capital através do menu Natsu Matsuri. Assim que os dias se tornam mais quentes, os japoneses preparam-se para os Matsuri, os tradicionais festivais que, no verão, equivalem aos meses mais vibrantes e coloridos do ano no Japão. Mais do que eventos físicos, os Matsuri são também um estado de espírito, um período de festa efusiva e uma verdadeira experiência cultural. No Ajitama a celebração é feita com a energia tão particular dos Matsuri, através de uma carta de verão com pratos leves e saborosos.

créditos: Arnaldo Cellani Junior

No capítulo das entradas, o Ajitama tem agora uma Cheritomato Wadashi (4,2 euros), um prato que casa dois dos alimentos com mais umami, o tomate e o caldo dashi caseiro. Já a Tataki Kyuri (3,5 euros) é uma entrada que prepara o palato para o início da refeição — tal como indica o próprio nome do prato, Tataki significa “esmagar” e Kyuri “pepino”, sendo que o pepino esmagado acaba por criar fissuras em cada pedaço resultando numa maior absorção do molho condimentado.

Se no inverno os ramens fervilhantes são um aconchego ao estômago, no verão quer-se o inverso e, por isso, entram na carta os caldos frios. O Cold Shoyu Ramen (13,2 euros) resulta da combinação do caldo Chin Tan de galinha com caldo dashi, servido com peito de frango marinado e fatiado, negi (cebolo), menma (bambu) e uma rodela de limão. Por sua vez, o Hiyashi Chuka (13,9 euros) é feito com noodles frios envolvidos em toppings frescos como camarão salteado, frango marinado, kinshi tamago (omelete de ovo cortada finamente), pepino, tomate e ovo ajitama, tudo condimentado com um molho caseiro frio. Pode ser pedida a versão picante, o Spicy Hiyashi Chuka (14,3 euros) que adiciona pimentos vermelhos e cujo molho é feito à base de sementes de sésamo e Ra-Yu, picante caseiro japonês.

Disponível está ainda uma nova salada, a Shabu-Shabu Salad (14 euros), composta por uma mistura de vegetais frescos, acompanhada por carne bovina cortada de forma fina, e um molho com notas de sésamo e soja. Para rematar a refeição, o Natsu Matsuri apresenta uma nova sobremesa: gelado artesanal japonês de wasabi (4,5 euros).

Ajitama Avenida Duque Loulé, nº 36, Lisboa Contacto: tel. 213 540 920; e-mail tel. 213 540 920; e-mail slurp@ajitama.pt

Relativamente às novas bebidas veranis, entram na carta a Ramune Japanese Soda (2,5 euros), Saké Onecup da Ozeki (4 euros) e o cocktail Shenlong Gin (8 euros), feito com gin, maracujá, bitter e clara de ovo.

Durante os meses quentes, esta seleção especial de pratos veranis vem complementar o já habitual menu do Ajitama. Ramens como o Shio (13,2 euros), Tonkotsu (15,3 euros) ou o Miso (14,3 euros) continuam a ser servidos no restaurante.