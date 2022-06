No Páteo instalado no Bairro do Avillez, em Lisboa, há novas entradas, novos pratos de peixe, novos pratos vegetarianos e novos pratos de carne. Agora, o almoço ou o jantar podem começar por um Robalo marinado com lima e coentros com abacate e cebola roxa, um Tártaro de vaca maturada com chalotas e alcaparras ou uma Beringela assada com húmus e tomate, entre outras opções. E para os amantes de sopa, há duas novidades imperdíveis: Bisque de Lavagante e camarão e Gaspacho de cerejas com presunto e requeijão.

Grupo José Avillez

Os vegetarianos podem deliciar-se com o novo Caril verde de legumes grelhados e os apreciadores de peixe com Atum do Algarve braseado com milhos fritos da Madeira, o Robalo grelhado com espargos ou o Lavagante azul grelhado com emulsão de Yuzu e trufas.

No Páteo a carne também impera e, como tal, agora há um Bitoque do Lombo com ovo a cavalo e uma Coxa de Pato curada e confitada, servida com batata salteada, alho, tomilho e couve coração guisada com bacon.

créditos: Grupo José Avillez

Aberto todos os dias, do meio-dia à meia-noite, o Bairro do Avillez recria um bairro atipicamente lisboeta com espaços como a Taberna, ideal para almoçar, jantar ou petiscar durante a tarde, o Mini Bar, restaurante e bar gastronómico onde a música e o entretenimento têm lugar de destaque, e a Pizzaria Lisboa, que oferece sabores mediterrânicos num ambiente descontraído e familiar.