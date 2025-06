Francisco Garcia fez questão de partilhar com os seguidores um amoroso momento com o filho, Francisco. O apresentador gravou um vídeo onde o menino, de dois anos, conta até 10.

"Para mais tarde recordar", começou por escrever o pai 'babado' na legenda das imagens que publicou no Facebook e Instagram. "Uma semana antes dos três anos!! Nosso príncipe pequenino a crescer", acrescentou o apresentador, destacando e celebrando assim o crescimento do menino.

Francisco Garcia, recorde-se, é também pai de duas meninas, Teresa e Mercedes, e as três crianças são fruto do casamento com Sofia Garcia.

