SushiCafé Avenida renova menu executivo com propostas frescas para o verão

Localizado numa das transversais da Avenida da Liberdade, o SushiCafé Avenida é um local de paragem obrigatória para os fãs de comida japonesa, onde o sushi é a principal atração. Se pretende surpreender o seu paladar com outros sabores típicos desta cultura, agora pode fazê-lo todos os dias no menu executivo do restaurante que foi totalmente renovado. Isto permite que todos aqueles que se sentem à mesa do SushiCafé possam embarcar numa viagem onde terão a possibilidade de provar alguns dos pratos típicos da gastronomia japonesa com um toque inovador. Por detrás da criação desta nova ementa esconde-se a criatividade do chef Daniel Rente que apostou em refeições que combinam bem com a chegada do tempo quente.

"O objetivo é variar o menu executivo porque a premissa agora é fazermos menos coisas de sushi e fazermos mais coisas de cozinha japonesa com algumas adaptações", disse o chef aos jornalistas durante o evento de apresentação desta carta que contempla um grande leque de pratos e que está disponível a partir do dia 6 de junho. "Todos eles são sugestões mais frescas para o menu de verão." No campo das entradas é possível escolher entre umas gyosas vegetais ou de carne, uma sopa miso ou Edamame. Ao passarmos para os pratos principais a oferta alarga-se dividindo-se entre o peixe e a carne.

Grupo SushiCafé

A Salada de Salmão (salmão curado em café, acompanhado de uma salada de chicória e agrião envolvida em vinagrete de wasabi) ou o Shisô Soba são duas das possibilidades que são parte integrante do menu executivo. "A muxama é um produto tradicional português, esta veio do Algarve precisamente, e nós fizemos um pesto de soba com shisô e manjericão para lhe dar um sabor diferente e um toque japonês", explicou Daniel Rente sobre este prato.

Prato do dia Segunda-feira: Sushi Moriawase Terça-feira: Curry Udon Quarta-feira: Shisô Soba Quinta-feira: Gyūdon Sexta-feira: Salada de Salmão

O Curry Udon, feita com massa udon, caril japonês e magrett de pato é outras das opções disponíveis. "É uma maneira menos usual de apresentar o tradicional katsu curry, que se apresenta com arroz e um panado, normalmente uma costela de porco ou de frango. Neste caso usámos o magrett de pato e o udon, que é uma maneira usual de se fazer no Japão, só que com o gomo de laranja para unir todo o prato num sabor mais fresco", refere sobre esta opção onde, à semelhança de praticamente todas as outras, são sempre utilizadas matérias-primas nacionais e são confecionadas com recurso a técnicas distintas e inovadoras.

Grupo SushiCafé

Por último, e talvez o mais surpreendente, é um Gyūdon com vazia maturada, ovo a cavalo, onion rings e bimis: um prato com um toque inovador, mas que consegue manter a essência dos pratos típicos japoneses. "É uma reinterpretação do Gyūdon. Normalmente são fatias fininhas de carne de vaca cozinhadas em soja, minin e saké com ovo, que já vai normalmente no molho. Neste caso fizemos uma versão ocidental: um tataki de vazia maturada por nós durante sete dias que depois é terminado com uma demi-glace. Misturando um pouco o bitoque e o gyudon, leva um ovo a cavalo e os onion rings envolvidos em teriyaki no final."

Para não fazer a desfeita dos fãs de sushi, há ainda um combinado de sushi tradicional - o Sushi Moriawase - em alternativa aos pratos apresentados. "Há um dia em que temos sushi puro e duro que leva um twist com umas coisas mais tradicionais, como a enguia e o camarão que, até agora, não estávamos a usar."

O menu tem o preço de 22€ por pessoa e ainda inclui uma entrada, o prato do dia e uma bebida à escolha.