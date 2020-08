Ajude os seus convidados

Servir sushi aos seus convidados é diferente de apresentar uma piza ou um prato de bacalhau. Partindo do pressuposto que os convivas não sabem como comer sushi, escreva num papel algumas instruções simples para os orientar.

Louça japonesa

Tradicionalmente, uma refeição japonesa é composta por vários pratos servidos em pequenas tigelas. Se não tiver louça japonesa, utilize pratos totalmente brancos ou, pelo contrário, escuros, de preferência sem desenhos. Pratos retangulares e de pequena dimensão são sempre úteis.

As peças de sushi podem ser apresentadas num grande prato, do qual todos se servem. No entanto, cada conviva deve ter o seu próprio prato. Aí, coloca a peça retirada do prato principal.

Pauzinhos, mas também à mão

O sushi deve ser comido com pauzinhos, embora alguns tipos de sushi permitam que a degustação se faça à mão. Se não tem grande jeito para manusear os pauzinhos, o melhor é usar as mãos. Nunca use garfo e faca. Não corte as peças de sushi nem lhes dê dentadas, pois devem ser degustadas por inteiro.

No caso de se encontrar num restaurante especializado em cozinha japonesa e, mais concretamente sushi, é provável que lhe disponibilizem um oshibori. Uma pequena toalha húmida, fria (no verão) ou quente (no inverno), para limpar as mãos antes e durante a refeição.

créditos: Luigi Pozzoli

Tempero, mas q.b.

Ao temperar o sushi com wasabi (molho de rábano selvagem) é a alga, e não o arroz, que deve mergulhar na taça. E atenção: este molho verde é mesmo muito, muito forte!

Já no que respeita à soja, basta mergulhar ligeiramente a peça de sushi na tigela. Não a banhe, o arroz irá absorver a soja. Acresce que para os nipónicos é mal visto desperdiçar soja. Ainda no que respeita a desperdício, no final da refeição deixe o seu prato limpo. Evite um caos de restos de arroz, molho, soja, alga, peixe.