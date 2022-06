A primeira paragem deste roteiro é no dia 10 de junho, o Edo Sushi de Alvalade celebra o seu 4.º aniversário, com DJ e muitas outras animações além, claro, do convidado de honra: o sushi. Desde as suaves e intensas Gyoza, aos maravilhosos Spring Rolls e as imensas variedades de sushi e sashimi, motivos não faltam para reservar o seu lugar.

Também haverá uma surpresa enquanto se degusta o sushi e aprecia uma boa bebida para refrescar. A noite (a partir das 18h00) vai ser de muita animação com a performance musical do DJ e saxofonista Ricardo Branco, e menu especial com sushi e bebida à discrição.

O custo de participação orça os 25 euros com as reservas a poderem fazer-se aqui.

Os eventos seguintes serão anunciados posteriormente, sublinha o Grupo Edo Sushi.