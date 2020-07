Com a reabertura do Time Out Market, em Lisboa, como aqui noticiámos, regressam os cursos de cozinha à Academia Time Out, também instalada no Mercado da Ribeira. A agenda de iniciativas inclui, já este mês de julho, o workshop “Cozinhas do Mundo: Índia - Murgh Makhani”, com o chefe Miguel Mesquita (dia 9). Mais tarde, a 18 de julho, a cozinha do mundo em destaque será a tailandesa. Os comeres peruanos (18), italianos (19) e japoneses também merecem destaque em mês de reabertura. As sessões, como habitualmente, incluem jantar e bebidas.

Também de regresso os workshops “Masterkids” que convidam ao envolvimento de toda a família, a partir dos seis anos. Ainda para jovens e adultos, uma agenda que inclui os novos “Masterteens”, para maiores de 16, com workshops em torno dos gelados (11 de julho) e das massas frescas (12 de julho).

A reabertura da Academia Time Out traz novas regras, com lotação reduzida para 12 participantes por sessão. Os bilhetes são vendidos aos pares, como forma de assegurar uma bancada para cada duas pessoas. O uso de máscara é obrigatório, excetuando o momento da degustação.