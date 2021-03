Em parceria com o Rotary Club Porto-Douro, a garrafeira Enoteca – Clube de Vinhos criou um conjunto especial de néctares em que metade do valor de cada venda reverte para a Associação Bagos d'Ouro, entidade que tem por missão apoiar crianças e jovens de famílias carenciadas da região do Douro no seu percurso escolar.

O “Conjunto Solidário Bagos d'Ouro” conta com vinhos das três sub-regiões do Douro Vinhateiro, nomeadamente, um Caldas Vinhas Velhas tinto 2015, do Baixo Corgo, um Quinta Nova Terroir Blend tinto 2018, do Cima Corgo, e um Barão de Vilar Garrafeira tinto 2015, do Douro Superior. O conjunto orça os 59,00 euros.

Uma seleção pensada para acompanhar os pratos típicos da época, como o cabrito assado no forno ou o folar de enchidos.

Sublinhe-se que perante o atual contexto COVID-19, a Associação Bagos d'Ouro tem vindo a reforçar o seu apoio às famílias, ajudando a combater o isolamento digital, numa região já por si isolada.

O "Conjunto Solidário Bagos d'Ouro" pode ser encomendado através do e-mail enoteca@enoteca.pt, do telefone 228 348 440 ou no site.