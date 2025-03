A próxima edição do Wine Social Club vai contar com uma ementa assinada pelo chef João Vieira com pratos a combinar com os vinhos das regiões do Dão e Douro.

Situada na sub-região da Serra da Estrela, no coração do DOC Dão, a Casa da Passarella tem a enologia entregue a Paulo Nunes. A casa, com mais de um século de história na produção de vinhos, conta com 100 hectares de propriedade, dos quais 63 são vinhas plantadas entre os 600 e 700 metros de altitude em solos graníticos. Os vinhos daqui resultantes apresentam um carácter fresco e capacidade de envelhecimento.

Com um património vitícola que atravessa gerações, a Dona Berta nasce do sonho do engenheiro Hernâni Verdelho, que, há três décadas, iniciou um projeto de requalificação de vinhas velhas no Douro. Dedicando-se à recuperação de castas autóctones como Rabigato, Verdelho e Tinto Cão, esta casa é hoje gerida pela sua família.

A 21 de março, o evento no Forte de Gaia Hotel, com 30 lugares disponíveis, terá lugar na Sala dos Trinta. O jantar orça os 75€ por pessoa com as reservas a poderem fazer-se através de eventos@fortedegaia.com