A distinção através do International Wine Challenge coube ao vinho Titular Reserva Encruzado 2018, néctar de um produtor sediado no concelho beirão de Nelas. A gama Titular, marca-âncora da Caminhos Cruzados, exporta boa parte da sua produção.

De acordo com o produtor, o Titular Reserva Encruzado 2018, “é um monocasta que apresenta grande frescura e mineralidade, a que se alia a já tradicional capacidade de evolução em garrafa. Todavia, está pronto para consumir já, harmonizando com peixe, marisco, os mais diversos pratos de bacalhau ou queijos”.

O vinho, “assinado pelos enólogos Manuel Vieira, Carla Rodrigues e Carlos Magalhães, foi sujeito a fermentação total em barricas de carvalho francês e estagiou durante nove meses com batonagge. Tem um teor alcoólico de 13,5% e deve ser servido a uma temperatura entre os 16 e os 18 graus”, refere o produtor.

O preço de venda ao público recomendado é de 16,90 euros.

O International Wine Challenge conta com juízes especializados em todas as áreas da indústria ligada ao setor, dando a cada vinho a oportunidade de ser julgado com total independência.

Com propriedades que ascendem a 45 hectares de vinha, a Caminhos Cruzados produz vinhos brancos, tintos, rosés e reservas. Sediada em Nelas, comercializa as marcas Titular, Teixuga, Caminhos Cruzados e Clandestino e possui uma adega de design arrojado.