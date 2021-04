O vinho verde Alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço conquistou o palato das 186 juradas especialistas em vinho, que compuseram o painel de 2021 do Sakura Japan Women’s Wine Awards. Desde professoras, a jornalistas, produtoras, importadoras e distribuidoras, estas mulheres são especialistas que desempenham papéis ativos e de liderança na indústria do vinho, no Japão.

A distinção da Quintas de Melgaço no mercado dos vinhos japónico surge num ano em que a competição recebeu a amostra mais significativa de sempre para avaliação, com 4562 vinhos, oriundos de 32 países. Isto num concurso internacional cuja primeira edição remonta a 2014.

Sobre o QM Alvarinho, trata-se de um vinho "de aspeto límpido e cor citrina. Aroma frutado, notas exóticas e ligeiro floral, corpo cheio e prolongado final de boca", revelam as notas de prova. À mesa revela-se ideal como aperitivo ou a acompanhar peixes, marisco, carnes brancas, aves, queijos ou uma boa charcutaria regional. As características deste néctar dão-lhe uma longevidade em garrafa de três a cinco anos.

“Sermos premiados pelo segundo ano consecutivo é uma honra para a Quintas de Melgaço. Nós acreditamos na qualidade do cuidado diário com que os nossos viticultores tratam as nossas uvas. Ver o fruto de tanto trabalho e amor pelo que fazemos serem reconhecidos num mercado tão exigente como o Oriental para nós não é só motivo de orgulho, é também o abrir de uma janela de oportunidades no mercado asiático”, afirma Pedro Soares, administrador das Quintas de Melgaço.

A empresa Quintas de Melgaço é constituída por 530 acionistas, todos viticultores da região de Monção e Melgaço, que garantem os saberes e métodos ancestrais indispensáveis à produção de vinhos únicos. Esta é a terceira vez que a Quintas de Melgaço é galardoada nos Prémios Sakura, com a conquista das Medalhas de Ouro em 2017 e em 2020, seguindo-se este ano a atribuição do Grande Ouro.